Zinātnieki beidzot atklājuši Stounhendžas noslēpumu

"Fakts, ka visi tā akmeņi tika atvesti no attālākiem reģioniem, kas padara to unikālu starp vairāk nekā 900 akmens apļiem Lielbritānijā, paredz, ka akmens aplim varēja būt gan politisks, gan reliģisks mērķis," sacīja pētījuma vadošais autors Maiks Pārkers Pirsons no UCL Arheoloģijas institūta.