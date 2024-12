Izskan ziņas, ka Asada sieva plāno šķirties un pamest Krieviju; informāciju komentē Kremlis

Avoti liecina, ka bijusī Sīrijas pirmā lēdija Asma al Asada ir neapmierināta ar savu jauno dzīvi Krievijā Vladimira Putina paspārnē. Viņa grib pārcelties uz Londonu. Asma pēc bēgšanas no Sīrijas it kā vērsusies Krievijas tiesā ar lūgumu izsniegt speciālu atļauju izbraukšanai no Maskavas. Krievijas varas iestādes izskata šo pieprasījumu.