Pelna vairāk nekā okupantu ģenerāļi – prostitūcija Krievijas sagrābtajās Ukrainas daļās zeļ un plaukst

“Eskorta meitenes runāja, ka militārā policija ir lietas kursā, ka arī vietējā policija saņem kaut kādu procentu, taču mēs to nespējām pierādīt, līdz ar to neiekļāvām rezumējumos,” teic Gerasimenko. “Šķiet, aptuveni puse no viņām strādā ar menedžeriem. Ja pieņemsim, ka vienam suteneram ir apmēram desmit darbinieču, un viņš no katras prasa pusi ienākumu, tad sanāk pusotrs miljons mēnesī. Šo skaitli veido aplēses, jo suteneri atteicās ar mums runāt.