FOTO: Ukraina apturējusi Krievijas aģentu tīklu, kas centās uziet F-16 iznīcinātāja atrašanās vietu

Krievijas militārā izlūkdienesta (GRU) aģenti centās izspiegot aizsardzības spēkus piecos Ukrainas apgabalos, norāda Ukrainas Drošības dienests (SBU). Daži no viņiem bija dezertieri, kas patvaļīgi pametuši Ukrainas armijas vienības un kurus, slēpjoties no likuma varas, savervējuši Krievijas speciālie dienesti. Aģenti darbojās atsevišķi viens no otra un regulāri par paveikto atskaitījās aģentūras grupas vadītājam, kas uzturējās Dņipropetrovskas apgabalā.