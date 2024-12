1,1 miljarda liels darījums: "Zalando" plāno apvienoties ar "About You"

Tiek ziņots, ka "Zalando" plāno izteikt šo piedāvājumu "About You", kas norāda, ka ierosinās akcionāriem šo piedāvājumu pieņemt. "Zalando" piedāvājums veidos 6,5 eiro par vienu "About You" akciju, bet darījumu iecerēts pabeigt 2025.gada vidū.