Aizskalotie miljonu simti un Navaļnija debetkarte...

Nebūtu korekti Kaca pētījumā nepieminēto personu sarakstā izlaist vismaz vēl vienu cilvēku. Žeļezņakam un Ļeontjevam bankā savulaik bija partneris, kuram piederēja piektā daļa un kuru “izdzīvoja” no bankas. Laika gaitā viņš kļuva par vienu no ievērojamākajiem Krievijas tā saucamajiem “valsts banķieriem”, kuram milzu ietekme uz NAA lēmumiem. Eksistē satriecoša insaideru leģenda: notika tikšanās Kipras restorānā, kur šim cilvēkam piedāvāja 7 miljonu dolāru čeku par viņa daļu bankā; viņš čeku vienkārši saplēsis, sakot: “Puiši, es to atcerēšos!” Nav izslēgts, ka tiešām atcerējās.