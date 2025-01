Vai tik tiešām Polijā skolotājus vēlas pārtaisīt par pedofiliem? Veselības mācības ieviešana skolās kaitē katoļu baznīcai

Patiesībā protestus pret veselības mācību iniciējusi vietējā katoļu Baznīca, un lielā mērā ne jau rūpējoties par bērnu tikumību, bet gan par klēra (kristīgo garīdznieku un baznīcas kalpotāju kopums) finansiālo labklājību, raksta Polijas plašsaziņas līdzekļi. Pašlaik Polijas skolās bērniem divas stundas nedēļā pasniedz reliģijas mācību (gandrīz vienmēr tā ir katoļticība). Tā gan ir brīvprātīga un to pasniedz, ja klasē ir vismaz septiņi skolēni, kas to vēlas apgūt, bet jāteic, ka katoļticīgajā Polijā ir grūti, praktiski neiespējami, atrast skolu, kurā netiktu pasniegta reliģija. Līdz ar veselības mācību ieviešanu reliģijas mācību stundas tiek samazinātas uz pusi – līdz vienai stundai nedēļā. Tāpat līdz ar veselības mācības ieviešanu skolās vairs nepasniegs „ģimenes mācību”, kuru bieži vien arī pasniedza katehēti (kristīgie sludinātāji). Un par visām šīm stundām maksāja valsts budžets. Tāpat no nākamā Polijas izglītības standarts paredzējis, ka reliģijas mācību var vairs nepasniegt katrai klasei atsevišķi, bet vairākām paralēlklasēm kopīgi, ja katrā klasē pilnīgi visi bērni nevēlas apgūt reliģijas mācību. Līdz ar to no 2025. gada 1. septembra ienākumi garīdzniecībai, kura pasniedz skolās reliģiskās zinības, var kristies pat par divām trešdaļām.