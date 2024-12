Slepkavība, kas satrieca Itāliju. Tiesa piespriež mūža ieslodzījumu 22 gadus vecam itālim, kurš 70 reizes sadūra bijušo draudzeni

80 lappušu biezajā paziņojumā, kas no cietuma uzrakstīts bērnišķīgā rokrakstā, Tureta pastāstīja, ka, kopš meitene no viņa šķīrusies, viņš katru dienu cerējis pie viņas atgriezties. "Cita varianta man vienkārši nebija," viņš rakstīja. Nopratināšanā policijā Tureta apstiprināja, ka tonakt, kad viņš viņu nogalinājis, Džūlija viņam teikusi, ka viņš esot pārāk atkarīgs no viņas un pārāk daudz vēloties. "Es kliedzu, ka tas nav godīgi, ka viņa man ir vajadzīga," stāstīja Tureta.

Pēc viņa teiktā, viņš meiteni nogalinājis pēc tam, kad "ļoti sadusmojies", kad viņa mēģinājusi izkāpt no automašīnas.