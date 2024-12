Sieva ar vīru pārcēlās uz Portugāli, lai sāktu jaunu dzīvi. Tad notika neiedomājamais

"Pat ja kā sievietei ir jāsaskaras ar domu, ka, iespējams, kļūsi par atraitni, tu par to nedomā," viņa saka. "Mums bija visa pasaule pie kājām. Mēs to darījām ar pilnu jaudu." Pārdomājot sava lēmuma motivāciju pamest ASV pirms sešiem gadiem, Kimberlija uzsver, ka viņu galvenais mērķis bija kopā redzēt vairāk no pasaules. "Daudzi cilvēki bēg no ASV, bet tas nebija mūsu gadījums," viņa saka. "Mēs vienkārši vēlējāmies ceļot. Mums patika Eiropa, un Dienvidkalifornija ir tik tālu no Eiropas. Es vienkārši gribēju palikt tur."