Gruzija blefo par iestāšanos ES līdz 2030. gadam, uzskata eksperts

Jautāts, kā pēc šī paziņojuma mainīsies Gruzijas un ES, kā arī Latvijas un Gruzijas attiecības, Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pasniedzējs atgādināja Gruzijas valdības vadītāja apgalvojumu, ka valsts pati ar visu tiks galā un ir laiks atteikties no ES finansējuma. Kapustāna ieskatā, lai gan sarunāts ir daudz, būs jāskatās uz darbiem. Viņš uzsvēra, ka, ja Gruzija ir pilnībā gatava atteikties no ES finansējuma, tas nozīmē, ka tai būtu jāatsakās no attīstības sadarbības projektiem, kas ir Latvijas Ārlietu ministrijas pārziņā, taču diplomātiskās attiecības starp Gruziju un Latviju turpināsies.