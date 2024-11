Miris izraēliešu bende, kurš pakāra holokausta īstenotāju Ādolfu Eihmani — viņa notveršanu Argentīnā vadīja Latvijā dzīvojušais "Mossad" direktors Isers Harels

Par Eihmaņa drošību gādāja trīs apsargi. Pats nacists sēdēja kamerā, viens apsargs viņu vēroja no telpas, kas no Eihmaņa kameras bija atdalīta ar restēm, otrs apsargs atradās blakus telpā un uzmanīja pirmo, lai viņš neko nenodarītu Eihmanim, bet trešajā telpā atradās viņu komandieris, kura uzdevums bija uzraudzīt abus apsargus. Eihmaņa sargiem bija stingri piekodināts par katru cenu novērst jebkādu viņa pašnāvības mēģinājumu, bet viņa noindēšanas mēģinājumu novēršanai ēdienu piegādāja noslēgtā traukā, un pirms pasniegšanas to nobaudīja apsargs. Ja divu minūšu laikā apsargam nesākās saindēšanās, atlikušo ēdienu pasniedza Eihmanim. Nagars stāstīja, ka arī viņam nācies degustēt nacistam paredzēto ēdienu.