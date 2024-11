Netanjahu atbalsta Izraēlas pamieru ar Libānas šiītu grupējumu "Hizbollah"

Vienošanās arī atļautu Izraēlai militāri iejaukties Libānā, ja tā konstatētu tūlītējus draudus no "Hizbollah" puses. Mazāk tiešu draudu gadījumā, piemēram, atklājot tuneli uz dienvidiem no Litani upes, Izraēlai būtu par to jāziņo piecu valstu komitejai, kas būs vienošanās de facto garantētājs.