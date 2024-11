Jāatzīmē, ka pēc dažām stundām Larkinu likvidēja Ukrainas bruņoto spēku kaujinieki. Bet pirms tam viņš ar saviem padotajiem praktiski pilnībā iznīcināja vienu no apdzīvotajām vietām Kurskā, cenšoties no turienes izsist Ukrainas armijas desantnieku vienības. "Ciešot zaudējumus, krievi izklīda pa pagrabiem. Nobijušies, bez sakariem, ūdens un pārtikas, viņi gandrīz nedēļu gaidīja papildspēkus, bet tā vietā saņēma pavēli uz vēl vienu gaļas trieciena mēģinājumu, kas Larkinam un viņa padotajiem izrādījās pēdējais," uzsver ukraiņu militārpersonas no Ukrainas Desanta trieciena spēkiem.