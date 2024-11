Iestrēgušam lietuvietim amputē kāju Austrālijas kalnu upē, 20 stundas nespējot viņu atbrīvot

Kad glābēji sasniedza cietušo, viņš bija līdz krūtīm ūdenī. Viens no neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes locekļiem Mičs Pārkinsons, kurš viens no pirmajiem nokļuva nelaimes vietā, slavēja cietušā izturību un gribasspēku. “Viņš bija ārkārtīgi stiprs un sīksts vīrs, kurš turējās visu nakti,” viņš sacīja. Pārējie desmit lietuvieši visādi centās palīdzēt gan cietušajam, gan glābējiem, bet viens no viņiem bija ārsts, kurš vienlaikus darbojās arī kā tulks, jo cietušajam bija trūcīgas angļu valodas zināšanas.