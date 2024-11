Duda zina, kā pārliecināt Trampu palīdzēt Ukrainai...

To Andžejs Duda paziņoja 13. novembrī, Varšavā kopīgas sanāksmes laikā ar NATO ģenerālsekretāru Marku Ruti. No 2022. gada Vašingtona Ukrainā ieguldīs milzīgus līdzekļus no finansēm līdz militārai palīdzībai.