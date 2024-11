Ozola saglabā vicemēres amatu, neskatoties uz opozīcijas centieniem

Par Ozolas atbrīvošanu no amata nobalsoja 25 deputāti no "Saskaņas", "Latvijas Krievu savienības", "Progresīvajiem" un divi neatkarīgie deputāti - Jakovs Pliners un Andris Morozovs. Pret Ozolas atbrīvošanu nobalsoja 26 deputāti no koalīcijas frakcijām "Jaunā vienotība", "Nacionālā apvienība/Latvijas reģionu apvienība", "Latvijas attīstībai" un "Kods Rīgai". Ozolas palikšanu amatā atbalstīja arī neatkarīgie deputāti Laima Geikina ("Par") un Ivars Drulle ("Par").