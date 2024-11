"Karš iet uz beigām," Kijivā sāk gatavoties sarunām par konflikta noslēgumu

Lai gan viņa solījums pabeigt karu "24 stundu laikā" parasti tiek uztverts kā Ukrainai neizdevīgs, tomēr galveno spiedienu Tramps, gluži pretēji, var izdarīt uz Maskavu, uzskata eksperti. Lai nu kā, izredzes, ka karadarbība beigsies, un sākās diskusijas par to, kāda varētu būt izstāšanās no konfrontācijas, raksta "The Moscow Times".