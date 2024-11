Neticami: kāda Latvijas ierēdņa alga ir divreiz lielāka nekā ASV prezidentam

Šī fakta apzināšanās ar grūtībām tiek uztverta starp Latvijas iedzīvotājiem. Sociālajos tīklos cilvēkiem atliek vien ironizēt par to: "No otras puses - cik bija prezidentu ASV, bet cik - "airBaltic", “Kas ir Tramps uz Gausa fona...", "Bet, ja nopietni, tad, piemēram, "Lufthansa" boss saņem aptuveni 100 tūkstošus pie 35 miljardu apgrozījuma, bet Gausam apgrozījums ir tikai 665 miljoni", "Jā, bet prezidentam nav jāmaksā par dzīvošanu, par pārtiku, par apģērbu, par sabiedrisko transportu. Viņš pat nevarēs aiziet uz restorānu, ja gribēs. Baltajā namā nav pat vietējā Narvesena!", "Tas taču ir pilnīgi cits atbildības līmenis!", "Vadīt kaut kādu Ameriku... Tas nav tas pats, kas vadīt "airBaltic"". Vienlaikus daudzi atcerējās, ka sava iepriekšējā prezidenta amata laikā Donalds Tramps atteicās no algas, novirzot to labdarībai.