VIDEO: "Mana sirds ir pilna..." Kamala Harisa beidzot uzrunā atbalstītājus pēc sāpīgā zaudējuma

"Es nekad neatteikšos no cīņas, kurā amerikāņi var piepildīt savus sapņus, kur sievietēm ir tiesības pašām pieņemt lēmumus par savu ķermeni. Es neatteikšos no cīņas par ieroču ierobežošanu, lai pasargātu mūsu skolas un ielas no vardarbības, un es nekad neatteikšos no cīņas par demokrātiskām vērtībām, kas paredz, ka mēs visi esam vienlīdzīgi un ikvienam ir tiesības un brīvības, kas jāciena."