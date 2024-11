"Padarīsim Ameriku atkal varenu!" – ko Donalds Tramps sola paveikt Amerikas labā?

Tramps ir apsolījis atjaunot savus stingros imigrācijas likumus, kurus Baidena administrācija atcēla. Minesotā viņš to skaidroja sakot: “Es atjaunošu ieceļošanas aizliegumu, apturēšu bēgļu uzņemšanu, pārtraukšu bēgļu pārvietošanu un neļaušu teroristiem iekļūt mūsu valstī.” Trampa sākotnējais aizliegums ieceļot cilvēkiem no musulmaņu valstīm tika atzīts par antikonstitucionālu, taču viņš to pārskatīja, lai koncentrētos uz potenciālajiem draudiem, lai gan tas joprojām lielā mērā ietvēra musulmaņu valstis. Turklāt Tramps atjaunotu “Palieciet Meksikā” politiku, kuras mērķis bija piespiest patvēruma meklētājus gaidīt Meksikā, pirms viņi varētu šķērsot ASV robežu, lai pieprasītu patvērumu.