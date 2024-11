Lietuvas premjerministre Šimonīte nevēlas vienpusēju attiecību normalizēšanu ar Ķīnu: "Tas jau būtu pazemojoši!"

Premjerministre norādīja, ka Lietuva joprojām ir viena no uzticamākajām Ukrainas atbalstītājām tās karā pret Krieviju, kuru savukārt atbalsta Ķīna. "Tāpēc ir nožēlojami, ka potenciālais valdības vadītājs, kurš, kā apgalvots, neinteresēsies ārpolitikā - jo, kā saka, ar to jau nodarbojas prezidents un viņam "netraucēs" -, no visiem Lietuvas ģeopolitiskajiem izaicinājumiem, draudiem un iespējām izceļ šo jautājumu."