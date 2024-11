Tūksošiem cilvēku Izraēlā izgājuši ielās, protestējot pret aizsardzības ministra Galanta atstādināšanu

Lai izklīdinātu protestētājus Telavivā, Ajalonas šosejas dienvidu pusē, policija likusi lietā spēcīgas ūdens strūklas ar nepatīkamu smaku, vēsta laikraksts "Times of Israel". Viens no opozīcijas līderiem Jairs Lapids aicināja Izraēlas pilsoņus iziet ielās. Viņš Galanta atstādināšanu no amata kara vidū nosauca par "neprāta aktu".