Vai Eiropa palaidusi garām iespēju sagatavoties karam ar Krieviju?

"Mums bija iespēja pretoties Kremļa imperiālismam kopā ar lielu, stipru, vienotu valsti. Nobijušies no riskiem un izmaksām, kas saistītas ar reāla militāra atbalsta sniegšanu, mēs to neizmantojām. Ukraina mums deva laiku savas aizsardzības stiprināšanai. Mēs arī to esam izšķieduši velti... pa to laiku mūsu drošība un brīvība atdusas uz trausla pieņēmuma: nākamā ASV administrācija rūpēsies par mūsu drošību vairāk nekā mēs paši," rezumē Lūkass.