Tramps: "ienaidnieki sarīkoja viltus aptauju" līdzšinējā republikāņu cietoksnī Aiovā; kā tas maina ainu vēlētāju prātos 2 dienas pirms vēlēšanām?

Kontekstam — no 19. gadsimta vidus līdz pagājušā gadsimta beigām Aiova bijis republikāņu cietoksnis, kurā no demokrātiem spējuši ielauzties tikai Vudro Vilsons 1912. gadā, Franklins Rūzvelts 1932. un 1936. gadā, Harijs Trumens 1948. gadā un Lindons Džonsons 1964. gadā. Demokrātiem 1988. gadā izdevās to izraut no republikāņu rokām, kad Maikls Dukakis šajā štatā pārspēja nākamo prezidentu Džordžu Bušu vecāko, bet līdz Trampa atnākšanai Aiovā no republikāņiem uzvarēja tikai Džordžs Bušs jaunākais 2004. gadā.