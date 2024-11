Vai Trampa aizvien agresīvākā retorika sāk ietekmēt vēlētājus? Lūk, ko liecina aptaujas 3 dienas pirms ASV prezidenta vēlēšanām

Jau no pašas kampaņas sākuma Tramps nav slēpis, ka viens no viņa misijas mērķiem būs atmaksa tiem, kurus viņš uzskata par saviem pāridarītājiem, un piektdien Arizonā viņš izteica vāji slēptus draudus bijušajai republikāņu kongresmenei Lizai Čeinijai — vienai no tiem desmit republikāņiem, kuri 2021. gadā nobalsoja par impīčmentu Trampam pēc viņa uzkūdītā pūļa uzbrukuma Kongresam 6. janvārī, lai nepieļautu 2020. gada prezidenta vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu. Protams, Tramps to neaizmirsa, un sekojošajās vēlēšanās Pārstāvju palātā publiski aktīvi atbalstīja ikvienu šo desmit kongresmeņu pretinieku, un Vaiomingas štata pārstāve Čeinija kļuva par vienu no eksprezidenta atriebības upuriem.