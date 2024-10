Atkritumi vai atbalstītāji? Tramps radošā veidā izsmej Baidena kritiku

Viss sākās ar to, ka vienā no Trampa pēdējiem mītiņiem uzaicinātais komiķis apsauca Puertoriko par “peldošu atkritumu salu.” Baidens uzsvēra, ka “vienīgie atkritumi, ko es redzu, ir Trampa atbalstītāji.” Bijušais prezidents pēc tam mēģināja precizēt šo izteikumu, sakot, ka viņš vēlējās pateikt, ka Tramps apsaukā latīņamerikāņus, un tas ir nepieņemami, raksta "The Hindustan Times".