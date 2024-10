Lietuvā būs skatāma latviešu lietišķās mākslas izstāde “Latvijas gadalaiki”

Studija " Kamene " izstādē piedāvā apskatīt dažādas tekstīlijas – segas, lielus lakatus, galdautus, dvieļus un dažādu novadu jostas. Visas studijas darbojas Rīgas valstspilsētas pašvaldībā un tiek dotētas no pašvaldības budžeta. Studijās interesenti bez maksas var apgūt visas arodu prasmes un iegūt nepieciešamās zināšanas amata darbu veikšanā. Izstāde apmeklētājiem pieejama bez maksas no trešdienas līdz sestdienai no plkst. 11.00 līdz 17.00 un svētdienās no plkst. 11.00 līdz 16.00.