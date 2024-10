Ziemeļkorejas karavīri krievu uniformās devušies Ukrainas virzienā

ASV ir aprēķinājušas, ka Krievijā pašlaik atrodas aptuveni 10 000 Ziemeļkorejas karavīru. Tomēr Seula un tās sabiedrotie lēš, ka uz Krieviju nosūtīto karavīru skaits ir pieaudzis līdz 11 000, norādīja augsta ranga Dienvidkorejas prezidenta biroja amatpersona. Tiek uzskatīts, ka vairāk nekā 3000 no tiem ir devušies uz kaujas zonām Krievijas rietumos, sacīja amatpersona. Ukrainas amatpersona aģentūrai "Associated Press" sacīja, ka Ziemeļkorejas karaspēks pašlaik izvietots 50 kilometru attālumā no Ukrainas robežas ar Krieviju.