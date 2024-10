FOTO: Raganu zīmes un lāsti – visai neparasti atklājumi kādā Anglijas mājā

Pēdējo divu gadu laikā Likonšīrā, vienā no senākajām viduslaiku muižām – Gainsborough Old Hall –, brīvprātīgais, kurš rūpējas par Anglijas kultūras mantojuma īpašumiem, ir atklājis 20 dažādas iegravētas zīmes, kas paredzētas ļaunu garu aizbaidīšanai. Anglijā šādas zīmes dēvē par raganu zīmēm jeb rituālām aizsardzības zīmēm. Saskaņā ar labdarības organizāciju, kas rūpējas par vēsturiskajiem objektiem, tās ir tapušas laikā, kad īpašums piederēja tirgotājam Viljamam Hikmanam, proti, 1596. gadā. Bez raganu zīmēm īpašumā ir iegravēti arī reti lāsti, piemēram, vienā vietā Hikmena vārds ir uzrakstīts otrādi. Labdarības organizācija skaidro, ka šādā veidā tika nolādēta persona, un šāda zīme līdz šim nav redzēta nevienā citā Anglijas kultūras mantojuma objektā. Zemāk var apskatīt dažas no zīmēm.