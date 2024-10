ASV Republikāņu politiķis Džons Raterfords par Trampa plusiem, Putinu un Ukrainas ieroču pielietošanu Krievijas teritorijā

Domāju, ka tās pamatā ir lokālas. Tās ir par ekonomiku. Cilvēki grib radīt un spēt pabarot bērnus, nopirkt māju, iespēju bērniem iegādāties mājokli. Bet otrais - viņi vēlas likumu un kārtību, kas attiecīgi paredz mieru, kas savukārt atrodas starptautiskā līmenī. Domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, tāpēc par to runāju visu laiku. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc Donalds Tramps ir priekšā Kamalai Harisai. Ir karš Ukrainā, “Hamas” iebrukums un slaktiņš Izraēlā, Sudāna, Etiopija. Visās šajās vietās tiek nogalināti cilvēki. Domāju, ka cilvēki vēlas mieru pasaulē, mieru skatot caur spēku. Tas ir iemesls, kāpēc Trampa vēstījums tik labi rezonē ar Ameriku. Kad Tramps sacīja “America first!”, tas nebija tāpēc, ka mums ir vienaldzīga Latvija, Ukraina vai Izraēla. Lūk, kas par lietu - kad izmanto avio satiksmi, drošības instruktāžā tiek teikts, ka skābekļa maska sākumā jāuzvelk sev un tikai pēc tam bērnam. Kad tev nav gaisa, tad tu nevari palīdzēt savam bērnam. Līdz ar to sākumā jāpalīdz sev, un tikai tad citiem. Un tas, manuprāt, ir veids, kādā tas notiek starptautiski - ASV var palīdzēt citiem nonākt pie miera tikai tad, kad tā ir spēcīga. Ja esam vāji, neizlēmīgi, nabadzīgi, mēs nevaram palīdzēt. Mums vajag būt ekonomiski, militāri un diplomātiski stipriem.