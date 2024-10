Arvils Ašeradens aicina nebaidīties no Krievijas “sarkanajām līnijām”

“Latvija atbalsta Ukrainu, un es aktīvi iedrošinu jūs būt apņēmīgākiem un nebaidīties no Krievijas “sarkanajām līnijām”. Mēs zinām, ka Krievija izmanto un pakļauj bailīgos, bet respektē spēku, apņēmību, nepiekāpību. Nevaram atļauties būt noguruši no ziņām par karu vai vienaldzīgi, neieinteresēti Ukrainas un ukraiņu atbalstīšanā. No šī kara iznākuma ir atkarīga arī mūsu kopējā drošība, tādēļ mūsu interesēs ir nelokāms atbalsts Ukrainai, kā arī turpmāka Krievijas militāro spēju ierobežošana, lai tā nespētu paplašināt tālāku agresiju,” uzrunājot klātesošos, pauda finanšu ministrs Arvils Ašeradens.