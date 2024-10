Leģendārā latviešu baletdejotāja Māra Liepas meita Ilze: mans tēvs noteikti būtu bijis Krievijas, nevis "rusofobiskās" Latvijas pusē

Uz ko mans tēvs atbildēja: “Lielāko daļu mūža esmu nodzīvojis Krievijā, tāpēc sauciet mani par Māri Eduardoviču”... Un ar šo atbildi viss ir pateikts,” sacīja Ilze Liepa. “Neapšaubāmi, tēvs ļoti pārdzīvotu par šodienas situāciju. Ar Rīgu ir saistīta viņa bērnība, tur ir viņa vecāku kapavietas. Bet viņš sajustu melus, kas nāk no Rietumiem. Pēc būtības viņš bija krievu cilvēks. Blakus viņa vecāku kapavietām atrodas arī viņa kenotafs ar uzrakstu “Māris Liepa, kurš tālumā”. To uzstādīja viņa māsa, mana tante. Taču šie vārdi ir ļoti simboliski. Tēvs patiešām ir tālu no Rīgas, viņš ir Krievijā.”