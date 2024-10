Putina "unikālais" limuzīns bez rietumu palīdzības varētu nekustēt uz priekšu

Tāpat pa apkārtceļiem Aurus saņem dzesēšanas ventilatorus no Vācijas ražotāja “Brose”. Pērn uzņēmums atteicās no sadarbības ar Krieviju un norāda, ka ir atbalstījis palīdzības akcijas Ukrainas bēgļiem, tostarp uzņēmuma dibinātāji no personiskiem līdzekļiem ziedojuši vienu miljonu eiro.