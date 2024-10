67 dienu šausmas un izmisums ledainajā Ohotskas jūrā dreifējošā laivā: izdzīvojušā vīrieša acu priekšā mokoši nomirst brālis un viņa dēls

14. oktobrī zvejas tralera "Angel" spēcīgie prožektori pilnīgā tumsā nejauši izgaismoja katamarānu "Baikat 470", kas dreifēja skarbajā Ohotskas jūrā, sākotnēji šo objektu radarā noturot par boju vai atkritumu kaudzi. Tas notika 20 kilometru attālumā no Kamčatkas piekrastes netālu no Ustjhairuzovas ciema — apmēram 820 kilometru attālumā no viņu plānotā galamērķa Sahalīnas salā.