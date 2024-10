Zinātnieki beidzot atraduši izskaidrojumu, kāpēc Everests ar katru gadu kļūst arvien augstāks

Pētnieki atklājuši, ka upes tīkla erozija aptuveni 75 kilometrus no pasaules augstākā kalna var veicināt Everesta augšanu, jo upe izgriež ievērojamu aizu. Šī erozija rada paradoksālu parādību, kas notiek, kad daļa Zemes garozas zaudē masu un pēc tam "peld" uz augšu intensīvā spiediena dēļ. Turklāt šis process nav ātrs: pēdējo 89 000 gadu laikā Everests ir pieaudzis par 15 līdz 50 metriem, saka pētnieki: "Mēs redzam, kā tas aug apmēram par 2 milimetriem gadā ar GPS instrumentu palīdzību, un tagad mums ir labāka izpratne par to, kas to veicina."