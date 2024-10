Tūrists Madeirā dodas snorkelēt sliktos laikapstākļos un spiests 15 stundas pavadīt bangojošā jūrā uz akmens

Par laimi, vīrieti ap pusnakti izdevās atrast ar armijas drona infrasarkanās kameras palīdzību, taču slikto laikapstākļu un augsto viļņu dēļ glābšanas operācijas vadība nolēma viņam piekļūt no rīta, bet līdz tam ar dronu viņam nodot segu un pārtiku. Izdevums “Portugal Resident” vēsta, ka visu nakti drons palika gaisā virs šī vīrieša, nodrošinot pastāvīgus sakarus, bet no agrā rītā viens no glābējiem spēja šo akmeni sasniegt un kopā ar viņu sagaidīja helikopteru, kas cietušo nocēla no akmens, uz kura viņš jūrā vienās peldbiksēs bija pavadījis 15 stundas. Visā šajā laikā viļņi padarīja neiespējamu pie šī akmens piekļūt glābšanas laivai.