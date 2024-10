Krievijas opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs zināja, ka nomirs cietumā

Memuārs "Patriots" tiks izdots 22. oktobrī. ASV izdevējs “Knopf” plāno izdot grāmatu arī krievu valodā. Deivids Remnicks, žurnāla redaktors, rakstīja, ka “Navaļnija dienasgrāmatu nav iespējams lasīt, nejūtot sašutumu par viņa ciešanām un viņa nāvi.” Pēdējā fragmentā, kuru viņš sarakstīja 2024. gada 17. janvārī, kas publicēts “The New Yorker”, Navaļnijs raksta, ka citi ieslodzītie un cietuma sargi bieži viņam jautāja, kāpēc viņš izvēlējās atgriezties Krievijā. Atbilde, kā raksta Navaļnijs, ir vienkārša: "Es nevēlos atteikties no savas valsts vai to nodot. Ja jūsu pārliecībām ir kāda nozīme, jums ir jābūt gataviem par tām iestāties un, ja nepieciešams, upurēties."