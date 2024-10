"Eiropas Savienība ir jāaizsargā no nelegālo imigrantu viļņa!" Polija un Čehija iestājas par stingrāku imigrācijas politiku blokā

Polija ir viena no valstīm bloka austrumu pierobežā, kas spiesta atvairīt nelegālo imigrantu uzplūdus, kurus organizē Baltkrievija un Krievija, izmantojot to kā hibrīdkara metodi. Kopš 2021.gada tūkstošiem nelegālo imigrantu, pamatā no Tuvajiem Austrumiem, mēģina no Baltkrievijas iekļūt ES, nelikumīgi šķērsojot Polijas robežu.