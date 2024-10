Harisa pret Trampu: kurš vadībā četras nedēļas pirms vēlēšanām?

Svarīgākais jautājums, kas neatkarīgi no partejiskās piederības varētu ietekmēt amerikāņu izvēli pie balsošanas urnām, ir ekonomika. Saskaņā ar konsultāciju uzņēmuma "Redfield & Wilton Strategies" veikto aptauju, kuras laikā līdz 26. septembrim intervēti 2500 pieaugušo ASV pilsoņu, par otru svarīgāko jautājumu 37% vēlētāju uzskata abortus, bet 34% - imigrāciju. Taču Trampa atbalstītāju vidū šīs prioritātes ir mainītas vietām - 57% no viņiem par vienu no svarīgākajiem jautājumiem uzskata imigrāciju. Interesanti, ka nākamie svarīgākie jautājumi starp Trampa atbalstītājiem ir veselības aprūpe un aborti - katru no tiem minējuši 23% aptaujāto.