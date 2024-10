"Peldoša megabumba," pie Ziemeļeiropas krastiem dreifē bojāts kuģis ar bīstamu kravu no Krievijas. Vietējās ostas to nepieņem

Pēc laikraksta rīcībā esošās informācijas, kuģis ar Maltas karogu augustā iznācis no ostas Murmanskas apgabala Kandalakšas pilsētā. Uz tā atrodas 20 tūkstoši tonnu amonija nitrāta, kas tiek nogādāts kādā no Āfrikas ostām. Kuģis pieder Maltas kompānijai "Ruby Enterprise", bet to vada Apvienotajos Arābu Emirātos bāzētā "Serenity Shipping".