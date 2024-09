Klimata pārmaiņas liek pārskatīt Šveices un Itālijas robežu pie alpīnistu iemīļotā Materhorna kalna

Viena no ledāju kušanas blakusparādībām ir kādreiz zem biezas sniega un ledus kārtas apslēpto objektu atklāšana. 2023. gada jūlijā netālu no Materhorna atrada to, kas palicis pāri no 38 gadus vecā vācu alpīnista, kurš pazuda 1986. gadā, un toreiz, neskatoties uz vērienīgo meklēšanas operāciju, viņu neizdevās atrast. Savukārt 2022. gadā Aleča ledājā parādījās 1968. gadā avarējušās lidmašīnas vraks. Vēl agrāk, 2014. gadā, nejauši atrada 1979. gadā pazudušā britu alpīnista Džonatana Konvila mirstīgās atliekas, bet nākamajā gadā pie Materhorna ledāja malas tika atrasti 1970. gada sniega vētrā pazudušie divi japāņu alpīnisti.