“Kabulā kaķis ir brīvāks nekā sieviete”: aicina aizsargāt sieviešu tiesības Afganistānā

Asila Vardaka, Afganistānas cilvēktiesību aktīviste, no Sieviešu foruma par Afganistānu teica sanāksmē, ka sievietes tiek sistemātiski izdzēstas no sabiedrības. Habiba Sarābi, bijusī sieviešu lietu ministre, teica: "Talibāns turpinās virzīt savu dienas kārtību, viņi to uzskata par tīru islāmisku režīmu... Mums ir jāturās pie ANO Konvencijas par diskriminācijas izskaušanu pret sievietēm."