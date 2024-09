Albānijā atvēries jauns restorāns par godu Itālijas premjerministrei Džordžai Meloni

Meloni izvirzīja plānu, ka cilvēki, kurus Itālijas krasta apsardze pārtvers, šķērsojot Vidusjūru no Ziemeļāfrikas, tiks nogādāti patvēruma meklētāju centros Albānijā. Cilvēktiesību organizācijas šo plānu uzskatīja par nelikumīgu, taču ES pagājušajā vasarā nolēma to atbalstīt. Shëngjin pilsētā atradīsies viens no šādiem centriem, kur tuvāko nedēļu laikā tiks apstrādāti patvēruma meklētāju pieteikumi. Vietējie Albānijas iedzīvotāji patvēruma meklētāju centru izveidi uztver pozitīvi, jo tas radīs jaunas darba vietas nabadzīgajā reģionā.