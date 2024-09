Zviedrijā notikušas mācības ievainoto evakuācijai no Somijas un Baltijas valstīm iespējamā kara ar Krieviju gadījumā

Tajās piedalās 150 cilvēki no 16 alianses valstīm. Puse no tiem ir militāristi, vēl puse - civiliedzīvotāji, no kuriem daudzi strādā veselības aprūpes sistēmā. Radio min Tahas Aleksandersones (Nacionālās veselības un sociālās nodrošināšanas padomes gatavības nodaļas vadītāja, kas ir viena no mācību organizētājām) teikto, ka viņu pamatmācība ir tāda, ka Zviedrijai būs nepieciešams daudz vairāk automašīnu pacientu pārvadāšanai, nekā ir šobrīd. Tāpat viņa uzsvēra koordinācijas problēmu esamību starp militāro un civilo veselības aprūpes sistēmu, vēsta "The Insider".