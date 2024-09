VIDEO: pēc Trampa šausminošajiem apgalvojumiem, ka imigranti ASV ēd kaķus un suņus, atklātībā nonākuši “pierādījumi”

Šī sazvērestība ir izraisījusi miljoniem skatījumu platformā "X" pēc tam, kad kāds Springfīldas vietējais iedzīvotājs sociālajos tīklos publicēja ziņu, ka viņa kaimiņa meitas draudzene pazaudējusi kaķi un vēlāk atrada to karājamies uz zara, netālu no kaimiņa mājām. Ierakstā tika izteikts pieņēmums, ka kaķis bija pakārts pie koka, lai to nokautu un apēstu.