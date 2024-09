Kāpēc "Telegram" dibinātājs Pāvels Durovs tika aizturēts un kādas ir viņa attiecības ar Kremli?

"The New York Times" raksta, ka Krievijas iebrukums Ukrainā 2022. gadā palīdzēja pārveidot "Telegram" no nišas saziņas rīka Krievijas izglītotajām klasēm par globālu fenomenu. "Telegram" ir kalpojusi gan kā saziņas līdzeklis Krievijas armijai, gan kā platforma Kremlim, lai nodotu savu stāstu par karu parastajiem krieviem, gan vietne, kur aktīvi darbojušies prokara aktīvisti jeb tā sauktie Z blogeri, kas, aizstāvot karu, nikni kritizēja krievu armijas kļūdas.