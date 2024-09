FOTO, VIDEO: Drēzdenē pēkšņi sabrucis Karolas tilts pār Elbu

Karolas tilts ir viens no četriem Drēzdenes tiltiem pār Elbu. To uzbūvēja 1895. gadā, bet oriģinālo Karolas tiltu uzspridzināja Otrā pasaules kara beigās, lai aizkavētu Sarkanās armijas uzbrukumu. Tilta rekonstrukcija notika no 1967. līdz 1971. gadam, bet renovācija — no 2019. līdz 2021. gadam.