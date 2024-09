Slimības un darbs pie uzticības atjaunošanas karaļnamam – divi gadi kopš Čārlza kļūšanas par karali

Pat pirms šokējošās Čārlza un Keitas Midltones veselības krīzes, viss vienkārši nebija kā agrāk kopš karalienes Elizabetes II nāves 2022. gada 8. septembrī, kas nevarēja nemainīt visu karalisko atmosfēru Lielbritānijā. Tomēr, ņemot piemēru no savas mirušās matriarhes, pārējie karaļnama vecākie locekļi turpināja strādāt, oficiāli nekad nereaģējot uz viņu virzienā lidojošajām bultām (daudzas no tām nāca no ģimenes iekšienes).