"Tas nebija tikai nevainīgs tūrisma video!" 11. septembra izdzīvojušie apšauba video, kurā redzams “Saūda Arābijas aģents”

Teroraktos pirms 18 gadiem Ņujorkā, Vašingtonā un Pensilvānijā bojā gāja gandrīz 3000 cilvēku. Upuru ģimenes ir vērsušās tiesā, pieprasot kompensāciju no Saūda Arābijas valdības. 2002.gada ziņojumā secināts, ka daži no uzbrucējiem saņēmuši finansējumu no Saūda Arābijas amatpersonām, no kurām "vismaz divas" "tiek turētas aizdomās par to, ka ir Saūda Arābijas izlūkošanas amatpersonas".