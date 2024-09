Ukrainas ārlietu ministra amatā Andrijs Sibiha nomainījis Dmitro Kulebu. Kas par viņu zināms?

Pēc Krievijas invāzijas 2022. gadā, būdams Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska biroja vadītāja vietnieks, viņš pieļāva sarunas par Krimas statusu. "Visas zemes ir jāatgūst, nekādu teritoriālo kompromisu. Kad mēs sasniegsim statēģiskos mērķus, piemēram, iziesim līdz administratīvajai robežai, mēs sakam, ka potenciāli var atvērties diplomātiska lappuse par Krimas atgūšanu. Taču es galīgi neizslēdzu arī militāru līdzekli," viņa teikto citēja izdevums gazeta.ru. Vienlaikus viņš aicināja neaizmirst, ka Rietumu palīdzība ir tieši atkarīga no pašu sekmēm frontē. "Rietumu palīdzības līmenis ir atkarīgs no mūsu panākumiem. Jo vairāk sasniegsim kaujas laukā, jo vairāk saņemsim no partneriem."